VENEZIA «Questo momento di prolungata crisi sanitaria deve essere anche un'opportunità di sviluppo delle potenzialità della nostra città», ha esordito Giovanni Pelizzato, che, oltre ad occuparsi di editoria e vendita di libri, da anni organizza eventi per la città di Venezia. L'idea è infatti quella di riutilizzare un magazzino di proprietà della Libreria Toletta a Dorsoduro, ora chiuso al pubblico, per ospitare presentazioni letterarie e dibattiti cittadini. Dal 2004, per 7 anni, Pelizzato ha lavorato nello spazio eventi della Libreria Mondadori e ha poi continuato in varie sedi e con riscontro largamente positivo.

Per dare un'idea del grande successo negli anni basta citare anche solo alcuni dei vari nomi illustri ospitati in questi incontri: dal Morgan dei tempi di X-Factor al critico letterario Asor Rosa fino a Roberto Saviano, scrittore di Gomorra, e tanti altri. Tuttavia Giovanni Pelizzato ha percepito in questa fase la mancanza di uno spazio stabile che fornisse un'identità ben definita alla sua attività e fosse quindi più facilmente riconoscibile da tutti.

«La Libreria Toletta sarebbe il luogo ideale ma non c'è abbastanza spazio, ha poi continuato, raccontando di aver avuto l'idea di reinventare il magazzino storico della Toletta situato in Fondamenta delle Romite, praticamente a due passi dalla libreria. Il progetto, che non è ancora ultimato a causa dell'impossibilità di incontri fisici, prevede di mantenere la principale funzione di deposito libri, riservando però al centro della struttura circa 80 metri quadrati per gli eventi. L'attività unirebbe le presentazioni di libri al dibattito pubblico, richiesto a gran voce dai cittadini veneziani rimasti ancora a vivere nel centro storico e che vogliono far sentire la propria voce, in linea con il noto impegno civico verso la propria città da parte di Pelizzato. Proprio per questo motivo l'inaugurazione avrebbe anche forte valore simbolico di ripresa di Venezia e dei veneziani che ne fanno parte, In quanto coordinatore del progetto si è inoltre definito ottimista nella speranza di un'apertura per l'anno venturo, anche perché i lavori della struttura, che verrà considerata spazio civico, sono di veloce attuazione.

«Idealmente potremmo pensare ad un primo incontro nel 2021 se ci fossero un miglioramento della situazione sanitaria e una ripresa del turismo qui a Venezia, ma soprattutto doi un rilancio socio economico» ha concluso.

