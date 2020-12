CONA

Il primo morto per Covid, nel Comune di Cona, dopo la comparsa del virus. Si sono svolti ieri pomeriggio, nella chiesa parrocchiale di Pegolotte, i funerali di Beniamino Manfrin, 79 anni, deceduto venerdì all'ospedale di Piove di Sacco, dove era ricoverato in terapia intensiva.

Manfrin era ben conosciuto in paese, per via dei lavori che aveva svolto in passato e che lo portavano a percorrere il territorio comunale e dintorni quasi casa per casa: tassista, quando ancora le automobili non erano così diffuse nella zone rurali, rivenditore di bombole di gas, nonché venditore e meccanico di biciclette, mestiere che aveva portato fino alla pensione e oltre. La sua bottega, nella piazza centrale di Pegolotte, si trasformava spesso in un punto di ritrovo per molti abitanti del paese che in lui, riconoscevano una sorta di memoria storica della genti e degli avvenimenti locali. In qualche occasione, anche l'amministrazione comunale si è servita di lui, delle sue conoscenze personali, per rintracciare parenti o eredi di anziani soli e di concessioni cimiteriali che giungevano a scadenza.

Per tutti Beniamino era una persona «buona e gentile» e il sindaco, Alessandro Aggio esprime «vicinanza a parenti e amici». Per Cona, Comune che si era salvato da qualsiasi contagio nella fase primaverile della pandemia, la scomparsa di Manfrin è quasi uno spartiacque tra il prima e il dopo. L'ultimo dato disponibile, di venerdì scorso, fa registrare nel Comune 45 positivi ma anche 40 negativizzati.

IL CASO CHIOGGIA

Il Comune dell'area sud della Provincia che, purtroppo, maggiormente ha dovuto abituarsi ai decessi, è Chioggia, dove le morti per Covid, dall'inizio della pandemia, sono state 52: 32 nella prima ondata, 20 nella seconda. Tra queste sarebbe da annoverare anche il caso di un'anziana morta in casa, alla quale il Covid sarebbe stato riscontrato a posteriori. I familiari hanno presentato un esposto per accertare eventuali responsabilità e la Procura della Repubblica di Venezia ha disposto un'autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni. E' possibile che la famiglia voglia capire perché la donna non è stata ricoverata per le cure del caso, anche se non è, al momento, noto quando abbia manifestato i primi sintomi e se le cure ospedaliere avrebbero potuto salvarle la vita. E' quello che dovrà accertare la magistratura. A Chioggia, comunque, la diffusione dell'epidemia sta raggiungendo numeri da record: 546 sono i positivi, dei quali 27 ricoverati (1 in terapia intensiva; 5 all'ospedale di Chioggia, dove è stato necessario attrezzare metà del reparto di Medicina a posti letto per pazienti virali; 21 nel Covid hospital di Dolo e a Mestre).

Diego Degan

