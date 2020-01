LA PUBBLICAZIONE

C'è molto di rinascimentale nella passione di questa donna per le opere d'arte. La continua ricerca dei talenti, il sostegno alla genialità e la consapevolezza che tramite l'arte altrui avrebbe potuto conquistare l'immortalità fanno tornare indietro la mente ai potenti illuminati nelle corti del Quattro-Cinquecento italiano. L'epoca magica del Rinascimento quando signori e sovrani gareggiavano nell'avere Botticelli piuttosto che Leonardo ospiti fissi nelle proprie dimore. Quel desiderio di divulgare le bellezze, di renderle visibili a tutti tanto da trasformare la propria casa in museo, che accoglie un'antologia dei più bei quadri dei grandi artisti del secolo scorso, fanno di Peggy Guggenheim una mecenate dei giorni nostri.

Da quando si converte all'arte moderna nel 1939, inizia per lei una missione che continuerà per tutta la vita e anche oltre. Diventa un mercante, ma soprattutto un collezionista e quando alla vigilia della Seconda guerra mondiale si trova a Parigi, compera il più possibile. È avida e acquista pezzi di Brancusi, Braque, Dalì, De Chirico e Giacometti. Ma il periodo parigino si conclude rapidamente, Peggy inizia a temere per la propria vita e le proprie opere, ormai ne ha già raccolte quasi un centinaio e potrebbero venir distrutte nei bombardamenti o dai tedeschi che considerano quell'arte degenera. Allora impacchetta l'intera collezione e la spedisce negli Stati Uniti astutamente etichettata come oggetti di famiglia. I quadri sono salvi e tre giorni dopo, è l'11 giugno del 1940, ci sarà la marcia delle truppe tedesche lungo gli Champs-Èlysées.

IL SOGNO REALIZZATO

Alla fine Peggy Guggenheim riuscirà a fare il suo museo, proprio a Venezia a Palazzo Venier dei Leoni. E Venezia la ricambierà riconoscendole nel 1962 la cittadinanza onoraria. Quindi nessuno titolo più azzeccato di Peggy Guggenheim, l'ultima dogaressa, poteva essere scelto per il libro pubblicato a quarant'anni dalla sua morte, avvenuta nel 1979, e a settanta dal suo ingresso nel palazzo settecentesco lungo il Canal Grande che accoglie le opere collezionate in un'intera vita. Un volume che può essere letto e sfogliato su più piani. È un catalogo con pregiate immagini di molte opere, ma anche una biografia che ripercorre quella fase della vita di Peggy che si intreccia a doppio filo all'arte e agli artisti che ha amato. Un libro prezioso e raffinato, a cura della nipote Karole Vail assieme a Vivien Greene, che si può leggere d'un fiato o può essere scorso per ammirare i capolavori di Mondrian, Magritte, Vail, Kandinsky, Delvaux, Balla, Severini, Mirò, Picasso, Ernst, Vedova e tutti i più grandi.

UN'INTERA ESISTENZA

Il volume ripercorre le varie esperienze di Peggy Guggenheim a Londra, Parigi, New York fino al suo trasferimento definitivo a Venezia. Anni in cui si prodiga a sostenere artisti all'inizio della carriera con acquisti e donazioni ponendo le basi del futuro museo. Quando arriva in laguna è fiera della sua collezione di dipinti cubisti e surrealisti, opere dell'astrazione europea, dell'espressionismo americano e sculture di avanguardia. Qui partecipa al fermento culturale di Venezia, una città frequentata da intellettuali, artisti e attori. Apre la propria casa al pubblico per mostrare la sua collezione e per avvicinare le persone a quel mondo creativo. Organizza feste e serate e la sua figura assume un'aurea leggendaria.

Il sogno è realizzato, il museo prende forma e qui si riassumono gli anni trascorsi a Londra al fianco di Marcel Duchamp e a New York dove scoprì Pollock. Intuì subito che era il più grande e gli fece un contratto di un anno, organizzò la sua prima mostra e gli commissionò un quadro per l'ingresso della sua casa americana: il Murale che è il dipinto più grande che Pollock abbia mai realizzato. Però l'evento che esprime lo spirito lungimirante di Peggy è la presentazione della sua collezione alla Biennale d'arte del 1948 nel padiglione allestito dall'architetto veneziano Carlo Scarpa. Tra i visitatori il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi. Poi arrivano gli anni Settanta, Peggy dona il palazzo Venier dei Leoni e anche la collezione alla Fondazione Solomon Guggenheim. La sua casa diventa un museo e il suo nome sopravvive indissolubilmente legato alle sue meravigliose opere d'arte.

Raffaella Ianuale

