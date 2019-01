Pd, i veneziani in campo per Giachetti-Ascani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nascono anche in Veneto i gruppi dei sostenitori di Roberto Giachetti, candidato in ticket con Anna Ascani a segretario del Partito Democratico. Coordinati dal veneziano Marco Caberlotto, sono presenti in tutte le 7 province della regione. A Venezia, a sostegno della coppia Giachetti-Ascani, ecco scendere in campo i consiglieri della Municipalità di Venezia, Tiziano Ballarin e Tommaso Marotta; della Municipalità di Mestre, Monica Fortuna; l'ex presidente di Chirignago Zelarino, Maria Teresa Dini, con Alvise Pagan e Carlo Galvan; l'ex...