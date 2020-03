VENEZIA «Stupiscono le dichiarazioni del sindaco Brugnaro: dopo l'uscita del primo decreto sulle limitazioni, aveva esordito con l'hashtag #nonsannoquellochefanno, in polemica con le prime chiusure. Ora si è rifatto vivo in diretta Facebook, premettendo di essere filogovernativo per poi contestare tutto e ribadire che in sostanza il governo ha lasciato soli i Comuni. Proprio uno strano modo di essere filogovernativi.

E' il commento polemico del deputato veneziano del Pd, Nicola Pellicani, alla conferenza stampa di ieri: I cittadini sanno che il Pd si è caricato sulle spalle la guida di questa fase d'emergenza mettendo al primo posto la salute e la salvaguardia dei posti di lavoro - spiega - Brugnaro chiede anche più spazio ai giornali (ancora di più?) e farà un punto stampa come Zaia. Tutto fa brodo per un po' di propaganda. Non sarebbe meglio in questa fase emergenziale giocare davvero in squadra con il Governo? Caro Brugnaro, ci sarà tempo per la campagna elettorale».

Critica con il sindaco anche la consigliera dei 5 Stelle, Elena La Rocca, la quale contesta a Brugnaro di aver parlato di tutto tranne che di quello che, effettivamente, poteva servire ai cittadini. «Nessun accenno ai potenziali aiuti che il Comune, non lo Stato, potrebbe mettere a disposizione delle fasce lavorative più deboli, né alle piccole o micro imprese: il Comune non intende muoversi? - si domanda la consigliera - Il sindaco non sapeva nemmeno quante mascherine siano arrivate, non ha spiegato come e dove saranno distribuite. Ha preferito sottolineare il suo impegno nell'andare avanti nei suoi interessi come le bonifiche, le strutture alberghiere: forse il conflitto di interessi passa in secondo piano...».

