Paziente morta in ospedale Medico a processo

IL CASOVENEZIA È accusato di aver provocato l'aggravamento delle condizioni di una paziente, e la sua successiva morte, per aver disposto la sospensione di una terapia anticoagulante, senza informare i colleghi e il personale infermieristico che entrarono in servizio dopo di lui. Il dottor Diego Cecchet, 38 anni, originario di Feltre e residente a Padova, è stato rinviato a giudizio per omicidio colposo: il processo a si aprirà il prossimo 21 febbraio. A disporre il rinvio a giudizio è stato ieri il gip Maria Luisa Materia che, a...