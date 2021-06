Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PREMIONastro d'Argento per Laura Pausini, interprete e autrice della migliore canzone originale 2021, Io sì (Seen) del film originale Netflix La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sophia Loren. Un premio che entra nel suo palmarès dopo la vittoria del Golden Globe e la candidatura agli Oscar¸ 2021, e si aggiunge al Grammy e a ben quattro Latin Grammy Awards.Io si (Seen), segna la prima collaborazione di Laura Pausini con Diane...