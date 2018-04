PAURA NEL QUARTIERE Via Cappuccina, oggi peggio di ieri nel tratto dai giardini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PAURA NEL QUARTIEREVia Cappuccina, oggi peggio di ieri nel tratto dai giardini di via Sernaglia fino alla stazione. E chi denuncia le aggressioni, si ritrova pure l'auto danneggiata.Un residente di via Fogazzaro, che preferisce restare anonimo per paura di altre ritorsioni, l'altra sera è stato aggredito da uno spacciatore mentre rientrava a casa. L'uomo ha tentato di rubargli l'orologio e il portafoglio, ma per fortuna poi si è dileguato forse spaventato dalla sua reazione. Il giorno seguente la tentata rapina è stata denunciata alle forze...