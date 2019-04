Patty Pravo: «Mai più a Sanremo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Se mi sono divertita a Sanremo quest'anno? Ho pensato che mi mancava solo una partecipazione al Festival per arrivare a dieci presenze, per poi non andarci più». A parlare è Patty Pravo, che ieri è stata ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.Non andrà più a Sanremo? «Non credo, perché ti stanca, devi lavorare tanto. Una volta poi Sanremo era Sanremo, ora...» Cosa è diventato il Festival di Sanremo oggi, a suo avviso? «È diventato un pò come tutto alla fin fine, è...