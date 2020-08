IL PROCESSO

VENEZIA Hanno patteggiato e sono tornati in libertà i due giovani di nazionalità kosovara arrestati nella notte di giovedì per aver scatenato il finimondo in risposta al rifiuto, da parte dei gestori di due ristoranti a ridosso di San Marco, di servire loro ancora da bere, considerato il loro stato di ubriachezza.

La sentenza è stata emessa ieri mattina dal giudice Stefano Manduzio a conclusione del processo celebrato per direttissima: ad uno dei due imputati è stata applicata la pena di otto mesi, all'altro di un anno, alla luce dei suoi precedenti penali.

TAVOLINI ROVESCIATI

L'episodio di violenza ha preso il via attorno alle 21 all'osteria Ai Specchieri. I due kosovari, uno di 35 e l'altro di 33 anni, pretendono di essere serviti a base di alcolici e non tollerano il rifiuto di chi sta dall'altra parte del bancone: iniziano quindi a menare le mani, lanciare sedie, rovesciare tavolini. Quindi compare un coltello, non si sa se preso al momento o se portato appresso, e a farne le spese è un cinquantaseienne turista francese, che si trova a cena con moglie e figlio: l'uomo interviene per cercare di tranquillizzare gli animi, in difesa del cameriere del locale, e rimedia un fendente al gomito sinistro, rischiando di essere rapinato anche del borsello. Medicato al pronto soccorso del Civile, le ferite sono state dichiarate guaribili in dieci giorni.

Le violenze non sono però finite. La coppia replica il medesimo copione a poca distanza, all'Antico Calice.

IL COLTELLO

Nel frattempo le chiamate al 113 si sono moltiplicate e la polizia entra in azione. Sul luogo arrivano due Volanti e iniziano le ricerche dei due trentenni, che vengono individuati a Rialto, in Erbaria e fermati. Ma i due giovani non gradiscono per nulla il controllo degli uomini in divisa e, invece di tranquillizzarsi, reagiscono con calci, pugni, insulti, sputi. A mettere fine al loro comportamento violento sono state quindi le manette che gli agenti, non sensa difficoltà, sono riusciti a stringere ai loro polsi, prima portarli in Questura per formalizzare l'arresto, con le accuse di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e furto con strappo. Il coltello con cui è stato ferito il turista francese è stato posto sotto sequestro.

È stato poi il sostituto procuratore Massimo Michelozzi a chiedere per loro il processo per direttissima, in attesa dei quali ai due kosovari erano stati imposti gli arresti domiciliari nella loro abitazione in centro storico.

