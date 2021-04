Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VITTORIA BISDue anni fa fu Patrizia Delponte, in arte Pattychef, titolare e cuoca dell'agriturismo chic Il Segnavento di Zelarino, alle porte di Mestre (Ve). Quest'anno è toccato a Isabella Guariento, non ancora trentenne, padovana di Megliadino San Vitale, titolare al suo paese - della pasticceria Pastis. Cuochi d'Italia è la sfida culinaria di TV8 che mette a confronto cuochi tradizionali non famosi (ma bravissimi) a colpi di piatti...