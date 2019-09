Passerella sul red carpet

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Come una volta, quando i telefonini servivano solo per telefonare e per fare le foto c'erano le macchine fotografiche. Come una volta, quando i ragazzi arrivavano al Lido per collezionare autografi ed erano armati di cartelli, foto, appelli scritti e colorati a caratteri cubitali. Come una volta, quando il selfie non c'era. Con Meryl Streep è stato come tornare indietro di vent'anni, alle passerelle dove i divi del cinema si fermavano per lasciare una firma e prendevano dalle mani dei ragazzi la biro, che magari poi neanche restituivano e il...