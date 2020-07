LA RASSEGNA

Incontri, spettacoli, concerti e passeggiate, nonché laboratori per bambini e ragazzi, uniti dal tema Logos. Parlare pensare agire. In attesa di un ritorno imminente alla socialità, il Festival Biblico si trasferisce in villeggiatura per due giornate, all'insegna della natura e della riflessione, domani e domenica 26 luglio a Pedescala, frazione del comune vicentino di Valdastico. Luogo scelto per una ideale esperienza che unisca mente e corpo, e che consenta ai partecipanti di «toccare il legno, sostare sull'erba, occupare il silenzio e dibattere attorno alle parole», come anticipa Roberta Rocelli direttore del Festival promosso da Diocesi di Vicenza e Società San Paolo. Un ritorno dal vivo dopo una serie di incontri esclusivamente on-line, che proseguiranno comunque fino a fine luglio con le settimanali interviste di Salotto San Paolo e le Meditazioni.

IL PROGRAMMA

Il Festival Biblico si aprirà domani alle 15.30 nella piazza principale di Pedescala, con un dialogo dal titolo La lingua della montagna tra Marco Albino Ferrari, direttore scientifico di Meridiani Montagne, e il regista e autore Alessandro Anderloni; modererà il giornalista Sergio Frigo. Seguirà alle 16.45 la passeggiata I sentieri di Mario Damari, che partirà dalla chiesa del paese accompagnata dai racconti di Mario Marangoni Damari, dalle letture di Stefania Carlesso e dal coro El Vajo. Parallelo un laboratorio di archeologia dedicato ai più giovani (6-14 anni), Tanti anni fa sull'Altopiano. Alle 18.30 in piazza Garibaldi l'incontro Cos'è umano? con Luciano Manicardi, nuovo priore della Comunità di Bose, e la filosofa Francesca Rigotti. Conclusione musicale alle 21.30 con il duo Musica Nuda, voce di Petra Magoni e contrabbasso di Ferruccio Spinetti. Domenica Meditazione biblica a cura di padre Stefano Visintin abate dell'Abbazia di Praglia, scenario le cascate del Gorgo del Santo (leggenda vuole che San Giorgio abbia ucciso qui il drago). Programma ricco anche nel pomeriggio con la chiusura, alle 18.30, affidata all'attrice Margherita Antonelli (anche volto della trasmissione Zelig) nel premiato spettacolo Secondo Orfea. Quando l'amore fa miracoli (info: www.festivalbiblico.it)

Riccardo Petito

