Gli undici Musei veneziani della Fondazione MuVe custodiscono centinaia di migliaia di pezzi: dipinti, disegni, sculture, fotografie, cimeli, e sono essi stessi opere d'arte architettonica. Ogni opera, di qualsiasi genere, stile, tempo e materia porta con sé una storia, e anche di tutte queste storie è fatta Venezia.

La Fondazione Musei Civici di Venezia sta reagendo a questi tempi portando il suo patrimonio nelle case di chiunque voglia godere dei suoi tesori, con l'adesione alla campagna nazionale diffusa #IoRestoaCasa e con tutti i suoi mezzi.

E lo fa attraverso i canali social: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ma anche con una newsletter giornaliera per chiunque ne faccia richiesta e la partnership con Google Culture, attiva da tempo, con la presenza delle sedi museali e delle loro collezioni nel canale Google Arts & Culture. L'impegno sta pure nelle proprie risorse da sempre on line: i bollettini scientifici e il catalogo on line delle collezioni, ma anche informazioni e narrazioni sulle proprie collezioni a disposizione di chi voglia riscoprire qualcosa che già ha conosciuto e di chi sta già preparando una visita futura.

«L'Italia è a casa e i suoi abitanti stanno riscoprendo il piacere che solo la cultura può donare - è l'augurio dei Musei civici veneziani - Un piacere che è scambio, condivisione, narrazione e quindi trova nei social e nella comunicazione elettronica un veicolo ideale in questi tempi di distacco fisico forzato. Da sempre con la cultura si viaggia nel tempo e nello spazio, pratica in cui i musei sono da sempre maestri».

Nel sito www.visitmuve.it ci sono tutti i link ai musei e ai loro social e il modulo di iscrizione alla newsletter. C'è solo l'imbarazzo della scelta e potrà essere un'occasione per una passeggiata virtuale a Palazzo Ducale, Museo Correr, Torre dell'Orologio, Ca' Rezzonico - Museo del Settecento Veneziano (nella foto), ma anche Ca' Pesaro - Galleria Internazionale d'Arte Moderna, Palazzo Fortuny e Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue. Fanno inoltre parte del circuito la Casa di Carlo Goldoni, il Museo del Vetro a Murano, il Museo del Merletto di Burano e quello di Palazzo Mocenigo - Centro Studi di Storia del Tessuto del Costume e del Profumo.

