AEROPORTO

MESTRE Pigiati come sardine nella scatola, senza nemmeno l'olio per fluidificare i movimenti. Come nei vaporetti Actv, anche nei bus che trasportano i viaggiatori nei piazzali dell'aeroporto intercontinentale Marco Polo, dall'aerostazione agli aerei e viceversa, si verificano spesso assembramenti che farebbero paura anche ai virus se, invece, quegli ambienti non fossero il loro terreno di coltura migliore. Ieri un passeggero ci ha scritto raccontando la sua avventura: «Ci hanno portati dall'aeroporto all'aereo in condizioni vergognose, in relazione al Covid, e solo per risparmiare sui mezzi», aggiungendo che «quando abbiamo provato ad interloquire con il personale, ci hanno solo urlato che era così e basta. E non c'è stato verso di ottenere un secondo autobus, come avveniva un tempo quando il primo partiva già pieno». La foto che pubblichiamo mostra effettivamente viaggiatori a stretto contatto l'uno con l'altro: il metro di distanza, che era obbligatorio fino a qualche tempo fa, sarebbe stato un sogno in quel pullman. L'Aeroporto, però, sostiene che «i bus sono continuamente disinfettati, le mascherine sono obbligatorie, come pure il green pass, il presupposto quindi è che tutte le persone che entrano in quei bus sono già state controllate. E in ogni caso, nel bene e nel male, la situazione è la stessa in tutti gli aeroporti». (e.t.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA