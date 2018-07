Passa il Piano strategico metropolitano Voto contrario solo per il grillino Berton

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ADOZIONEVENEZIA Il primo passo è fatto. Dopo due anni di discussioni, il Consiglio della Città metropolitana ha adottato il suo primo Piano strategico metropolitano. Strumento di pianificazione del territorio triennale, è stato votato da una larghissima maggioranza trasversale. Unico voto contrario, quello del consigliere 5 Stelle, Flavio Berton. Non ha fatto dichiarazioni di voto, ma ai giornalisti ha poi spiegato la sua contrarietà per «questioni di metodo. Non c'è stata abbastanza partecipazione».Il Piano è un documento corposo -...