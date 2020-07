CAORLE

Approvato dalla Camera l'ordine del giorno al decreto Rilancio presentato dalla deputata Arianna Spessotto (M5s), che impegna il Governo alla risoluzione urgente della questione di Falconera.

Buone notizie da Roma per i residenti del quartiere di Caorle. Con l'ordine del giorno approvato al decreto Rilancio anche il governo Conte dovrà ora attivarsi per dare finalmente certezza normativa a Falconera, quartiere di Caorle sorto su aree ancora formalmente demaniali. «Da tempo come Movimento 5 Stelle ha detto la deputata Spessotto - stiamo lavorando sulla questione, prima dai banchi dell'opposizione e oggi da quelli della maggioranza, e il costante confronto che abbiamo avuto con gli enti preposti e con i cittadini, sta portando, passo dopo passo, verso lo sblocco di alcune particolari situazioni, senza il quale qualsiasi azione legislativa risulterebbe del tutto prematura e inutile. La situazione di incertezza che vivono queste famiglie da troppo tempo deve finire, e l'impegno che ha preso oggi il Governo dimostra che tutti ci stiamo impegnando al massimo affinché questo possa avvenire nel più breve tempo possibile».

Soddisfazione per il voto parlamentare è stata espressa anche da Erika Baldin, consigliera regionale veneta del Movimento 5 Stelle, e Fabio Rossignoli, portavoce pentastellato di Caorle e candidato al consiglio regionale. «Confidiamo hanno detto i due esponenti M5s - che un lavoro trasversale e condiviso da tutti sia la soluzione migliore e più rapida per dare a queste persone la tranquillità che meritano. Vigileremo sempre per evitare che ci siano speculazioni esterne o favoritismi. Per Falconera tutto dovrà essere fatto in maniera trasparente e con vincoli intransigenti, sia per il territorio che per i residenti».

Riccardo Coppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA