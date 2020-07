Pasquale Ancona*



Se Francis Ford Coppola avesse visto la sparatoria avvenuta a Chicago lo scorso 23 luglio, durante il funerale di un membro di una delle bande armate locali, probabilmente ne avrebbe fatto la scena iniziale di un nuovo Il Padrino. In questa versione contemporanea, però, dovrebbe fare i conti col Coronavirus, con le mascherine e con un presidente degli Stati Uniti dalla fama controversa quale è Donald Trump.

L'episodio, oggi, non fa altro che allungare la scia di sangue che ormai da mesi segna le cronache dell'America contemporanea, quella che dopo l'assassinio di George Floyd e la nascita di un movimento per i diritti degli afroamericani come #blacklivesmatter, non riesce a ritrovare la sua serenità. E mentre l'inquilino della Casa Bianca decide di agire inviando gli agenti federali nelle città dove la criminalità organizzata rappresenta davvero uno stato alternativo a quello costituito, i sindaci urlano all'abuso di potere. Secondo il ministro della giustizia William Barr, questi avvenimenti sono legati all'attuale sfiducia dei cittadini nei confronti della polizia. Il sentimento, accentuatosi proprio dopo la morte di George Floyd, ha reso gli agenti di polizia i cattivi' agli occhi della popolazione. A suo parere, la criminalità organizzata, facendo sponda sulla pessima fama che le forze dell'ordine si sono fatte, finisce per affermarsi come la vera padrona delle città.

Campagna elettorale, si dirà: ovvero l'ennesimo tentativo del tycoon di fare dei sentimenti di rabbia degli americani il suo trampolino di lancio in vista delle presidenziali di novembre. Dopo la discutibile gestione dell'emergenza Covid19, Trump ha bisogno di riguadagnare punti, dato che, da settimane, il suo sfidante Joe Biden continua a essere in testa ai sondaggi pre-elettorali. In risposta alla scelta della Casa Bianca di inviare battaglioni di federali a fare la guerra alle bande armate, quindici sindaci hanno firmato una lettera di protesta indirizzata al Presidente Trump. In questa si afferma con forza che la scelta non solo è un atto da regime autoritario, ma soprattutto non risolve il problema della criminalità organizzata. Il sindaco di Chicago, Lori Lighfoot, in una dichiarazione, assegna la colpa dei ripetuti episodi criminosi alla facilità con cui i cittadini possono procurarsi le armi, innescando nuovamente una polemica mai spenta.

In realtà, in un'America il cui presidente si beffa degli emendamenti della Costituzione sulla quale ha giurato e che non si fa problemi a censurare chi lo contraddice, un fenomeno come la criminalità organizzata vive di una legittimazione implicita. Per questo, nell'America di Toqueville, Hamilton e Benjamin Franklin, quella in cui la libertà viene prima della sopravvivenza stessa, la deriva autoritaria può creare dei veri e propri cortocircuiti. Come la pazzia di una sola cellula può dare origine a un cancro ed essere fatale per l'intero organismo, così nel paese della libertà una scelta autoritaria può portare alla morte di quella democrazia considerata da sempre la più bella del mondo.

