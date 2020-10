Ricucire l'Italia nel segno dell'alfabetizzazione digitale. È la sfida del mondo del digitale che dal 20 al 24 ottobre si confronterà nell'ottava edizione di Digitalmeet, il più grande festival diffuso italiano sul mondo del digitale, organizzato da Fondazione Comunica e I-Center Tag Padova con la partnership di Unicredit. Il festival è stato presentato in una conferenza stampa al Senato organizzata su iniziativa del senatore questore Antonio De Poli. Previsti incontri dal vivo in 16 regioni italiane e altri on line, oltre a un'anteprima nel weekend con imprenditori, docenti, politici e amministratori. «Pensate a cosa sarebbe accaduto se l'emergenza sanitaria l'avessimo vissuta senza Internet, il lockdown senza l'e-commerce, l'homebanking, la didattica a distanza, lo smart working - ha detto De Poli - I fondi del Recovery fund sono risorse importanti, ma non vanno sprecati: serve una strategia». È stato anche presentato uno studio su imprese digitali e manifattura, realizzato da Paolo Gubitta, direttore scientifico dell'Osservatorio delle professioni digitali dell'Università di Padova, in collaborazione con Infocamere: dall'analisi emerge che l'Emilia-Romagna è più efficiente del Veneto che risulta invece più frammentato. Alla presentazione c'era anche Giulio Deangeli, il padovano di 25 anni che vanta tre lauree e che punta alla quarta per sconfiggere le malattie neurodegenerative.

