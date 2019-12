Parola d'ordine per le feste: essere brillanti

LA TENDENZA

Nell'aria c'è profumo di festa. Ed ogni festa che si rispetti va onorata con un giusto look. Quando si parla di Natale, poi, il discorso si fa ancora più complesso, perché, oltre ad essere la festività più amata dai bambini, è anche quella che possiede un vero codice cromatico, delle tonalità di riferimento. Il rosso e il verde fanno tradizione, calore, famiglia. Il bianco ricorda la neve, sogno di ogni bimbo nella notte di Santa Claus. Poi ci sono l'oro e l'argento, che fanno pensare allo sfarzo ma forse in tempi di crisi sono un eccesso inutile, soprattutto se saranno giorni casalinghi e senza troppi orpelli glam.

IL VELLUTO

Solitamente si rispetta questo codice aggiungendo tocchi glam qua e là a look classici e bon ton, anche se osare è comunque concesso. Quest'anno, poi, torna un grande classico, il completo con tuxedo in velluto. Tom Ford lo propone nella tonalità vin brulé combinato ad un pantalone mezzo tono più chiaro in seta. Ralph Lauren va sul total black, mixando la giacca da smoking con la t-shirt o optando l'iconico maglione Polo Bear e con pantaloni ampi che seguono la silhouette.

Il rosso è protagonista con abiti e total look. Come tonalità il red simboleggia la passione, l'amore. Se è vero che i colori hanno un certo potere influenzando la vita delle persone e il loro umore, lo è altrettanto che questa tinta ha un'attitudine tutta sua perché ha la capacità di regalare ad una donna sensualità e glamour d'altri tempi. E allora ecco che intorno alle tavole imbandite appare il rosso in tutto il suo splendore, su abiti, giacche ed accessori. Attenzione però, no al total look: meglio scongiurare l'effetto Gabibbo.

Victoria Beckham lo declina in modo chic e non banale. L'abito bon ton rosso acceso viene addolcito dal soprabito sabbia. Il tocco vezzoso? Lo stivaletto animalier. Il verde degli abeti natalizi è rivisitato in chiave austera ma chic da Stella McCartney, con il suo long dress in maglia, fondo color smeraldo e fantasia geometrica black, da indossare con i Wellington boot realizzati per Hunter. Bianca come la neve, è la sfumatura più cool da vera regina dei ghiacci, soprattutto quando si adotta un total look come quello di Alberta Ferretti.

LO STIVALETTO

Il montone bianco si abbina ai pantaloni e allo stivaletto anni 80. L'unico punto di contrasto è il maglione pesante, bianco burro. Non solo colori classici però, perché c'è anche chi vuol stupire durante le feste. Diciamolo, pranzi e cene in famiglia, durante le festività, sono un vero banco di prova per il proprio look. Le strade allora sono due: o fare tappezzeria e diventate invisibili con outfit senza infamia e senza lode, coi classici jeans e maglione all'insegna del comfort, o esagerare, come suggerisce Guillermo Mariotto, direttore creativo della maison Gattinoni. «In questi tempi di modest fashion, usare i colori classici durante le feste è decisamente noioso. Il mio consiglio è quello di osare. Largo alle maxi paillettes, alle nuances più ardite, al color block, ma anche ad accessori inusuali. Cose che non avete mai indossato prima di quel momento. Più parleranno di voi, per il vostro look, più vorrà dire che avete colpito nel segno».

Veronica Timperi

