VENEZIA Come dicono le guide, il turismo è tornato, anche se non è quello che gli operatori della città vorrebbero. Ieri, normalissimo giorno interno alla settimana, i garage di piazzale Roma a mezzogiorno erano esauriti e il traffico è stato intenso tutta la mattina. Si tratta di persone provenienti per lo più dal Nord Italia, ma anche in minor misura dal Centro e dal Sud che in questo caso si fermano uno o due giorni in albergo (ci sono sconti anche oltre il 50 per cento rispetto ai prezzi praticati di solito) e anche negli appartamenti. La prova che sta riprendendo piano piano l'affitto turistico è data dal traffico di trolley serale e notturno nelle zone decentrate della città. In piazza San Marco e a Rialto a metà giornata c'era davvero molta gente e mediamente alle 19 c'erano ancora 100-150 persone in media in piazza. Segno che c'è chi si ferma la notte e che va a mangiare nei ristoranti e che compra nei negozi. Per le categorie è però ancora troppo poco.

Un altro segno della presenza aumentata dei turisti è dato dalla ricomparsa di soggetti che chiedono soldi nelle calli e nei campi di passaggio. Ci sono soprattutto in campo i finti sordomuti che raccolgono fondi per fantomatiche associazioni. E ci sono stranieri che mettono braccialetti addosso a passanti presi alla sprovvista. E c'è chi, come i Cittadini non distratti, segnalano possibili problemi di natura igienico-sanitaria derivanti dal contatto ravvicinato dei turisti con oggetti che difficilmente sono stati disinfettati o igienizzati ogni volta, visto che nella maggior parte dei casi gli oggetti vengono restituiti con un no, grazie.

