PIAZZALE ROMA

VENEZIA In questi giorni in cui piazzale Roma si riempie molto facilmente di automezzi, tanto da costringere la polizia locale a deviare il traffico verso Tronchetto e addirittura la terraferma, c'è un posto dove potrebbe starci una trentina di auto. E in effetti ci stanno. Si sa che almeno alcuni di questi posti sono affittati a caro prezzo (anche tra 70 e 90 euro a giornata) ai clienti di hotel fra i più prestigiosi della città che si sono avvalsi e si avvalgono in più occasioni di questo servizio. Tuttavia, non risulta che ci sia una società di parcheggi che gestisca la terrazza al primo piano dell'autorimessa Comunale. Certamente non lo fa Avm (100 per cento partecipata dal Comune), anche se sarebbe naturale, visto che il sito adibito a parcheggio è di sua proprietà.

PARK ESCLUSIVO

È un piccolo mistero, quello che riguarda il parcheggio sicuramente più esclusivo d'Europa, almeno per quanto riguarda i prezzi praticati. Un mistero che una società che si occupa di parcheggi in terraferma intende far chiarire, tanto da presentare un esposto alle forze dell'ordine un paio di mesi fa, assicurando nel contempo di aver segnalato la vicenda sia ad Avm che alla Polizia locale. Nell'esposto si evidenzia come nessuna delle società che insistono sul complesso avrebbe un titolo autorizzativo per esercitare un'attività di parcheggio né risulterebbe la concessione della terrazza a questo scopo da parte di Avm Spa. In passato in terrazza c'erano molte società di noleggio e qualcuna ancora rimane, ma non ci sono parcheggiatori.

L'ESPOSTO

Il terrazzamento di P.Roma - si legge in un altro atto, diretto al Comune e scritto dal legale del denunciante - risulta nuovamente colmo di autoveicoli stabilmente ed illegittimamente parcheggiati. Si sollecita dunque un vostro pronto intervento in merito alla annosa situazione sopra tratteggiata e che costituisce, oltretutto, un grave atto di concorrenza sleale nei confronti della mia assistita, tenuto conto altresì del grave momento di crisi economica che ha duramente colpito tutti gli operatori del settore turistico.

«Fa specie - sostiene l'amministratore della società che ha presentato l'esposto - che grandi e prestigiosissimi alberghi affidino servizi ad alto valore aggiunto senza verificare se il fornitore disponga di tutte le autorizzazioni. Quella terrazza di Avm viene utilizzata in modo improprio e, se fosse disponibile a questo utilizzo, anche altre società dovrebbero aver il diritto di partecipare ad una gara per la gestione di quello spazio. Sempre che non intenda farlo la stessa Avm».

LA RISPOSTA

Alla società che gestisce la mobilità veneziana questa cosa non risulta, anche se annunciano che verificheranno: «Metà posti sono stati assegnati direttamente dal Comune alle autorità quando per i lavori del tram (quindi passate amministrazioni) sono stati soppressi i posti lungo la strada in discesa che portava a piazzale Roma e che costeggia l'Autorimessa, l'altra metà è regolata da contratti di affitto con i rent-a-car per la gestione del loro parco auto e tali contratti vietano espressamente il subaffitto».

Michele Fullin

