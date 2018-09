Parigi, Lindsey Lohan litiga con i mendicanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PARIGI Probabilmente voleva soltanto fare una buona azione Lindsay Lohan: portare in un albergo a 5 stelle due bambini che dormono e fanno l'elemosina per strada con la famiglia. Farli mangiare, vedere un film. Anche a costo di strapparli ai genitori, di trascinarli via. Il tutto filmato da lei stessa. Il film non ha però un lieto fine, e l'attrice americana si è ritrovata scaraventata in terra dalla mamma dei piccoli che voleva salvare (o rapire) per le strade di Parigi. Il tutto è successo venerdì sera: Lindsay Lohan aveva passato una...