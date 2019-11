CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Parcheggi e trasporti pubblici potenziati e agevolati per le festività natalizie a Padova. Anche quest'anno l'amministrazione comunale ha messo a punto un piano per rendere più facile, anche a chi proviene da fuori città, raggiungere il centro storico, che sarà invaso da mercatini e iniziative fino al giorno dell'Epifania.Con il mese di dicembre, per tutti i fine settimana prima di Natale, i parcheggi scambiatori del tram al capolinea nord (Pontevigodarzere) e al capolinea sud (Guizza) saranno gratuiti, così come il Park Colli e il Park...