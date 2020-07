Il confronto e dialogo tra Maurizio Belpietro, direttore del quotidiano La Voce e di Panorama, e Roberto Papetti, direttore de Il Gazzettino, sarà l'appuntamento principale della seconda giornata della rassegna Hemingway, il Nobel nella Laguna di Caorle (questa sera, alle ore 21, in piazza Vescovado) che si sta svolgendo nella località balneare veneziana. Belpietro presenterà il suo ultimo libro Giuseppe Conte, il trasformista, scritto con Antonio Rossitto, inviato speciale di Panorama. Proprio partendo dalle pagine del volume di Belpietro dedicato all'ascesa politica del premier Conte, i due direttori analizzeranno la complessa situazione politica ed economica italiana in un mondo stravolto dagli effetti della pandemia. Il Festival dedicato al giornalista e romanziere statunitense proseguirà fino a domenica 26 luglio, offrendo ogni sera appassionanti dibattiti sui principali temi di attualità oltre che sull'esperienza vissuta da Hemingway nella laguna di Caorle ed in Veneto. Ieri sera, ad inaugurare l'edizione 2020 della rassegna, sono stati due interessanti dibattiti sulla diffusione del Covid-19 e sui rapporti tra Italia e Cina al tempo del coronavirus. Sono intervenuti, tra gli altri, i giornalisti Toni Capuozzo e Fausto Biloslavo, il presidente del porto di Trieste Zeno d'Agostino, l'esperto del King's College di Londra Mauro Giacca e Paola Dal Negro, direttore generale dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale.

Riccardo Coppo

