Papa Hemingway un finale da premio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RICONOSCIMENTOConsegnata agli archivi l'edizione 2019 del Premio giornalistico Papa Ernest Hemingway che si è conclusa ieri sera a Caorle. Per una settimana la località balneare è stata il palcoscenico di eventi culturali legati alla figura dello scrittore americano e alla sua presenza in Veneto, ma anche ai più sentiti temi di attualità, dal fenomeno migratorio, alla lotta alla mafia, dalla nuova Via della Seta alle crisi venezuelana e del Medio Oriente. Il Premio Papa ha permesso di celebrare due grandi anniversari, il cinquantennale...