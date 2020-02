TEATRO

I protagonisti sono gli attori di una compagnia teatrale italiana che deve raggiungere Versailles, luogo simbolico e terra di fuorilegge, con l'intento di portare in scena una commedia di Molière. Ed è proprio attorno alla poetica del commediografo e attore francese che Paolo Rossi costruisce Il re anarchico e i fuorilegge di Versailles, spettacolo surreale e irriverente di cui è regista e interprete assieme a una nutrita compagine di artisti, in cartellone oggi 7 febbraio a San Donà di Piave (info www.arteven.it).

IMPROVVISAZIONE ONIRICA

Lo spettacolo è giocato come racconto di un sogno, nel quale la compagnia arriva finalmente a destinazione. L'autore lo definisce «un varietà onirico, patafisico, metafisico, direi meglio, surreale ma a tempo inverso» che spazia dalla prosa alla musica, contaminando canzoni e danze popolari italiane, con un'improvvisazione rigorosa che rende la pièce nuova ogni sera le musiche sono eseguite dal vivo da Emanuele Dell'Aquila e Alex Orciari. Uno spettacolo di sogno, speranza, parola, musica e molte risate. «Lo stile specifica Rossi - è quello dello spettacolo sempre in prova di una banda di attori ben cosciente che fuori dal teatro ormai tutti recitano meglio di loro. Nel titolo, il re anarchico non è il cattivo maestro che insegna il disordine, ma colui che conosce e sa governare le regole del caos».

IL POTERE

Viene da chiedersi cosa Paolo Rossi abbia scoperto di nuovo da Molière. «Sono andato più a fondo nel rapporto sofferto che ha con la sua grande contraddizione tra teatro e potere replica - La sua maledizione era di dover recitare per un pubblico che era anche il suo bersaglio, rimanendo satirico (per dirla con una definizione impropria). Una sorte che a me non capita, anche se cerco di evitare che lo spettacolo sia un confronto solo per quelli che la pensano come me. Mi costringo invece a perlustrare i miei lati oscuri e ridicoli. Anni fa dicevo di non temere Berlusconi, ma il Berlusconi nascosto dentro di me, per questo devo sempre provocarmi». L'istrionico autore non vede per pessimismo in questo suo giocare con il tempo. «Da Vico a Nietzsche, la legge delle ritornanze vede la storia come una giostra che gira. È una visione che io amo molto, soprattutto perché poi ci sono delle piccole pause o intermittenze in cui ti puoi infilare e, in qualche modo, provare a migliorare il futuro. Mi piace il motto spagnolo che dice: Il passato a volte torna, è lo stesso ma non è mai uguale. Nel presente grande è il disordine, il caos regna, la situazione è favorevole. E allora in fondo è uno spettacolo ottimista».

Giambattista Marchetto

