Paola Turci a Mestre: «Mi sento viva da morire»

«Nel 1990 in Frontiera raccontavo la storia di un ragazzo che partendo dal Sudamerica provava a raggiungere gli Stati Uniti, quel sogno detto America, ma che veniva rimandato indietro, ammanettato. Sono passati trent'anni, eppure nel mondo esistono ancora muri che dividono le persone». A parlare è Paola Turci, che stasera sarà in concerto a Radio2 Live negli studi Rai di via Asiago per un'anteprima del suo nuovo tour in partenza martedì da Torino e che arriverà al teatro Corso di Mestre venerdì 15 novembre. «Nel concerto che porterò...