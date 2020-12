IL MESSAGGIO

Il 2021 avrà non uno ma ben due colori Pantone, una cosa che non succedeva dal 2016, quando il celebre istituto aveva decretato il rosa quarzo e l'azzurro serenity, facendosi portavoce di un messaggio di positività rispetto alla fluidità di genere. Per questo nuovo anno che inizia sulle ceneri di un 2020 difficile, con la pandemia da Covid-19 ancora in corso, ecco quindi due tonalità - PANTONE® 17-5104 Ultimate Gray e PANTONE 13-0647 Illuminating - che lanciano un messaggio di speranza e resilienza.

GRIGIO E GIALLO

Il primo è una delicata tonalità di grigio che rievoca la sensazione di pace e comfort che provoca la vista di una distesa di sabbia bianca, mentre il secondo è una sfumatura vitaminica di giallo che rimanda il calore del sole e il sapore zuccherino di una delizia al limone. «Un'unione cromatica per trasmettere un messaggio di forza e speranza che sia al tempo stesso duraturo e confortante per l'anima», spiega Leatrice Eiseman, Executive Director dell'Istituto Pantone. «Ognuno dei due colori possiede un forte impatto emozionale. Il grigio è quello solido e di supporto, le fondamenta stabili di cui abbiamo bisogno. Il giallo racchiude in sé la speranza, la luce del sole e lo spirito gioioso».

V. T.

