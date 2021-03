Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ANNIVERSARIOIn quella primavera del 1961 i bambini raccolgono le figurine della collezione Italia Unita 1961, in copertina ci sono Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II. Sono 399 figurine tutte a colori, da incollare su un album che alla fine diventa grosso come un sussidiario. Si usa il pennellino della Coccoina, un barattolo di alluminio con la scritta azzurra. È un anno buono per le figurine: ci sono quelle di Ben Hur, in copertina la...