Diciannovenne originaria di Napoli, Michela Panichi, con il suo racconto Meduse, ha vinto la 25esima edizione del Campiello Giovani, entrato nel vivo già nella mattinata di ieri, a Palazzo Franchetti, prima della serata conclusiva. Un concorso, quest'ultimo, riservato ai ragazzi fra i 15 e 22 anni residenti in Italia e all'estero, organizzato dalla Fondazione Il Campiello-Confindustria Veneto, al quale dal 96 hanno partecipato oltre 8mila studenti delle scuole superiori e dei primi anni di università. Diventando oggi un importante riferimento per tanti aspiranti scrittori.

«Ringrazio la giuria e la mia famiglia, che mi ha sempre sostenuta. Speriamo ha detto la vincitrice del racconto, scelto dalla Giuria dei Letterati presieduta da Paolo Mieli, visibilmente emozionata che questo non sia un traguardo ma un inizio». Gli altri finalisti erano Arianna Babbi (22 anni, di Classe) con Da lontano, Sahara Rossi (21 anni, di Roma) con Yolanda, Federico Schinardi (20 anni, di Verona) con Un giorno se ne andarono le pecore e Flavio Zucca (21 anni, di Roma) con Ladri di zaffiri. Nella motivazione la Giuria ha sottolineato come Panichi abbia saputo «tratteggiare con finezza» il nuovo equilibrio fra personalità differenti che s'instaura dopo un evento che sconvolge, narrato: quello di una madre che si scopre incinta, ancora una volta senza un padre presente. «L'amico Philippe Daverio (ricordando lo storico da poco scomparso ndr) diceva che il vero dramma di oggi è che nessuno immagina e pensa che esista il futuro. Avere dei ragazzi ha dichiarato Eugenio Calearo Ciman, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Veneto, consegnando il premio che si mettono in gioco e tirano fuori ciò che hanno dentro mettendolo nero su bianco, ci dà una grande speranza per quello che sarà il futuro del Paese. Quando i racconti arrivano, non vediamo il nome dell'autore, quindi si va veramente a selezionare il merito».

Nel corso dell'incontro è stata inoltre assegnata da Riccardo Di Stefano, presidente nazionale dei Giovani Imprenditori, la nuova menzione speciale del Gruppo Giovani di Confindustria per il miglior racconto che ha trattato il tema della cultura di impresa. Una menzione attribuita quest'anno ad Elisabetta Cavallin, diciottenne di Marcon, per il racconto Il viso. Poi è stata la volta del Premio Campiello Opera Prima, assegnato a Veronica Galletta classe 71, di Siracusa ma residente a Livorno con il romanzo Le isole di Norman (Italo Svevo). Un riconoscimento che viene assegnato ad un autore al suo esordio letterario e che non prevede limiti d'età. «La motivazione mi ha emozionata, ha confidato Galletta mi ci riconosco. Scrivere? Mi tranquillizza». «In un anno come questo, dove siamo stati abituati al distanziamento fisico, un momento di riaggregazione in sicurezza era un percorso dovuto per Il Campiello», ha detto Enrico Carraro, presidente della Fondazione, riferendosi alla finale in piazza San Marco.

