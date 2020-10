L'EVENTO

Udine, venerdì 16 ottobre 2020: va in scena un evento fortemente voluto dalla famiglia Marini che da ben 115 anni, di generazione in generazione, guida quello che è ormai, e da molto tempo, il simbolo della storia e dell'ospitalità del Friuli Venezia Giulia, e che rappresenta l'hotellerie e la ristorazione di alta qualità di questo territorio, con l'Hotel Là di Moret e l'eccellenza della proposta gastronomica de Il Fogolar, nel cuore di Udine. In anteprima nazionale, con inizio alle ore 18, verrà infatti proiettato al Cinema Visionario, un documentario che racconta una storia, fatta di gioie e dolori, ma che, più di ogni altra cosa, celebra persone uniche.

DOPO VAIA

Una storia che inizia alla fine di ottobre del 2018 quando la furia della tempesta Vaia colpisce la Carnia, parte del Cadore e in particolare Sappada, seminando distruzione fra i boschi, un milione di metri cubi di legname stramazzati sull'erba, una devastazione. Stefano Basello, chef de Il Fogolar, ha un legame forte e struggente con il suo territorio e questo accende un'idea il cui punto di arrivo è conservare e, in certo modo far rivivere la bellezza di questi luoghi e l'essenza degli alberi travolti dalla furia del vento. Con l'aiuto della sua brigata si mette al lavoro, con pazienza e amore, recupera la corteccia degli abeti, ne estrae le parti commestibili, ne ricava una sorta di farina da utilizzare per ottenere un pane non solo buono ma capace di far tornare a vivere un territorio e la sua natura.

IL FILM

Un gesto di sensibilità e rispetto che colpisce il secondo protagonista di questa storia, Swan Bergman, regista bolognese sue la maggior parte delle regie live dei tour di Vasco Rossi che contatta Stefano, lo conosce e ne rimane colpito, scoprendone le qualità di uomo schivo, quasi fuori dal tempo (e, in particolare, da questi tempi), e lo fa diventare il protagonista di un documentario girato proprio tra le zone devastate e le più incontaminate vallate carniche, dove Stefano e i suoi ragazzi si recano da marzo a ottobre per recuperare erbe, bacche, licheni, gemme e piante selvatiche che diventano materie prime di base per le preparazioni de Il Fogolar.

In Pancor. Il pane che viene dal cuore - questo il titolo del lavoro di Bergman -, da una parte passa il messaggio che la comunicazione può migliorare il mondo, dall'altra si esalta la capacità di Basello di trasmettere, con semplicità, la magia dei luoghi. E poi entra in scena Edoardo Marini, il terzo protagonista della storia, colui che ha sempre creduto nei progetti di Stefano, incoraggiandolo affinché il territorio, le sue radici e i suoi protagonisti fossero sempre al centro dell'offerta enogastronomica del ristorante. Insomma, la storia di tre personaggi, moderni, visionari, convinti che ciascuno di noi, con le proprie azioni più o meno piccole, possa davvero cambiare il mondo o, almeno, renderlo un po' migliore. Anche a tavola.

C.D.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

