I nostri figuranti sono solo 28, invece di 40, perché circa la metà ha disdetto negli ultimi giorni la partecipazione per timore del contagio Covid. La 65. edizione del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare inizia oggi a Genova, con la sfilata storica delle quattro repubbliche. A suon di tamburi e chiarine, Venezia presenterà in costume i festeggiamenti per l'accoglienza riservata dalla Serenissima alla regina Caterina Cornaro, interpretata per la prima volta da Alexandra Pavanello; il doge è Roberto Scarpa. Al termine della sfilata ci sarà la cerimonia della presentazione degli equipaggi. La tradizionale regata su galeoni è prevista domani, alle 12.30; finestre di collegamento alla competizione potranno essere seguite su RaiNews24, nell'ambito di Tg Sport. Siamo i campioni uscenti, peraltro al vertice della classifica generale con 34 successi; segue Amalfi (galeone azzurro) con 12 vittorie, 9 per Genova (galeone bianco) ed altrettante per Pisa (galeone rosso). Il nostro galeone verde, con il leone alato da polena, verrà condotto da Davide Stefanile (capovoga - Canottieri Padova), al 2. Francesco Cardaioli (Canottieri Padova), al 3. Sebastiano Carrettin (Canottieri Giudecca - Gavirate), al 4. Mattia Colombi (Canottieri Mestre), al 5. Pietro Cangialosi (Canottieri Padova), al 6. Luca Chiumento (Canottieri Padova), al 7. Tommaso Santi (Canottieri Mestre), all'8. Jacopo Colombi (Canottieri Mestre). Il timoniere è Stefano Morosinato, che occupa anche il ruolo di allenatore, assieme a Massimo Martini. Il direttore tecnico è Mauro Serena. Il campo di gara si trova nella fascia di rispetto di Pra', specchio d'acqua adibito al canottaggio, lontano dai capricci del mare. (t.c.)



