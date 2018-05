Palcoscenico e spot, addio a Paolo Ferrari di professione attore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITRATTOPaolo Ferrari era un uomo che si ha l'impressione di aver sempre conosciuto, uno di famiglia. Forse per quel suo modo delicato, lieve, con il quale si presentava in scena. Forse perché non portava l'attenzione su di sé. Dotato di una bellezza elegante, si era affermato presto come attore brillante, dimostrando, tutte le volte che i registi gliene davano l'occasione, anche una notevole sensibilità d'attore drammatico. IL FUSTINONelle nostre case è entrato con il colore bianco del detersivo Dash («Signora vuole cambiare il suo...