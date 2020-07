Un'unica rassegna che unisce 7 comuni tra le province di Venezia, Padova e Vicenza, con un percorso di 19 spettacoli. È Palchi Comuni, un progetto estivo con la direzione artistica e organizzativa di Febo Teatro dedicato a bambini e pure agli adulti (info 320.1430701 - www.feboteatro.it). La compagnia teatrale Febo Teatro - che aveva spopolato sul web durante la quarantena con le Favole al videotelefono - torna ad animare il teatro in palcoscenico. «Dopo mesi di isolamento - afferma Nicola Perin (nella foto), che con Claudia Bellemo cura la direzione artistica - volevamo proporre un'iniziativa capace di andare oltre allo spettacolo ». Il cartellone si apre domani 9 luglio a Cittadella con il burattinaio Mattia Zecchi e il suo spettacolo La vendetta della strega Morgana, ma nella città murata vano in scena anche Giacomino e altre Storie di Susi Danesin il 19 luglio e Tongo Show di Barabao Teatro il 26 luglio. Il secondo appuntamento sposta l'asse a Bagnoli di Sopra (ex Villa Gurian) con Le follie di Dracula di Febo Teatro il 14 luglio, Fagiolino e il terribile Cavalier Sbregafegati di Mattia Zecchi il 21 luglio e le Storie di Lupi di Alberto De Bastiani il 28 luglio. Mercoledì 15 luglio si apre il programma anche a San Giorgio in Bosco (Tendostruttura Piazza Manzoni) dove Alberto De Bastiani saprà divertire grandi e piccini con la sua Storia di Pinocchio e il 29 luglio il gruppo Barabao Teatro presenta Kong. A Piazzola sul Brenta, nella piazzetta della Filatura, il programma propone Tempeste d'Amor Perdute di Febo, Pantakine e G. Guardia il 16 luglio, Il Mago di Oz di Febo Teatro e Fondazione Aida (23 luglio) e il 27 agosto di nuovo Fagiolino e il terribile Cavalier Sbregafegati di Zecchi. Nella bella Villa Clementi di Malo il programma si apre il 17 luglio con Sconcertate della compagnia Gesti per Niente, proseguendo con La Stamberga delle Scarpe di Febo Teatro (24 luglio) e Tongo Show di Barabao (31 luglio). A Campolongo Maggiore Le proposte sono Fagioli de I Teatri Soffiati (18 luglio), Il segreto di Arlecchino e Pulcinella di e con Alberto De Bastiani (25 luglio) e La Stamberga delle Scarpe di Febo (29 agosto). Infine in piazza a Camponogara di nuovo La Stamberga delle Scarpe di Febo (1 agosto) e La vendetta della Strega Morgana di Zecchi il 19 agosto.

Giambattista Marchetto

