\L'OPERAZIONE

Palazzo Grassi diventerà al 100% di proprietà della Pinault Collection. La società dell'imprenditore bretone, che dal 2005 gestisce la prestigiosa sede espositiva sul Canal Grande, si prepara ad acquistare anche il 20% di quote che erano ancora sotto il controllo del Comune di Venezia. L'operazione - frutto di un nuovo accordo con l'amministrazione, che dovrà essere approvato dal Consiglio comunale in programma per domani e dopodomani - non modificherà il futuro del Palazzo, sede di tante mostre di richiamo internazionale, da sempre molto caro ai veneziani. «Nulla cambierà - ha assicurato ieri l'amministratore delegato della Palazzo Grassi spa, Bruno Racine, in una conferenza stampa con l'assessore comunale alle partecipate, Michele Zuin - L'accordo che stringiamo con il Comune rappresenta la continuità e il rafforzamento dei nostri rapporti». Tanto che due rappresentanti del Comune continueranno a sedere nella società che gestisce Palazzo Grassi; mentre la Pinault Collection è stato inviato a far parte del comitato per le celebrazioni dei 1600 anni dalla fondazione di Venezia.

QUOTE E INVESTIMENTI

Una questione che si trascinava da tempo, questa delle quote del Comune che, in base alle ultime normative nazionali sulle partecipate, non potevano essere più mantenute. «É da due anni che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ci ha comunicato questo contrasto - ha ricordato l'assessore Zuin - Ora realizziamo un progetto di collaborazione in cui crediamo molto, che rafforza i nostri rapporti sul fronte della cultura. La Pinault Collection compra il 20% delle quote che erano detenute dalla nostra Casinò municipale Venezia». Il passaggio costerà 11 milioni alle casse della società francese, che ne investirà ulteriori 2 e mezzo nel Palazzo per migliorare la fruizione espositiva. «I lavori si concluderanno ad agosto - ha aggiunto Racine - e per settembre contiamo di riaprire al pubblico con una mostra inserita proprio nelle celebrazioni per i 1600 anni di Venezia». Zuin ha aggiunto un ringraziamento particolare «a Monsieur Pinault per il coraggio di investire in questo momento, in cui siamo ancora con le mascherine addosso, sulla cultura a Venezia. Non era scontato! Questo significa guardare lontano».

L'OPZIONE TEORICA

Quindici anni fa, l'idea che il Comune mantenesse una quota del 20% nella società proprietaria di Palazzo Grassi era stata finalizzata ad una ipotetica prelazione da esercitare dopo 99 anni. Una possibilità di cui si era parlato fino a pochi anni fa, ma che con il nuovo accordo salterà. «Era una clausola teorica, direi fantascientifica - ha commentato Zuin - prevede ancora l'uso di una raccomandata! Chissà tra 83 anni, tanti ne mancano ora?». Per l'assessore i fatti sono che quella di Pinault si è dimostrata una realtà culturale che crede in Venezia. «Se quindici anni fa potevano esserci dei dubbi sulle intenzioni di Monsieur Pinault, oggi sono stati fugati». E se qualcuno teme un futuro alberghiero «ricordo che non è assolutamente in discussione la destinazione d'uso, lo standard pubblico museale resta».

COMMENTI E NUMERI

Non presenti in conferenza stampa, François Pinault e il sindaco Luigi Brugnaro hanno comunque voluto commentare con una nota scritta. Per il primo il nuovo accordo è un «rinnovo delle promesse con la città di Venezia. Intendo rafforzare l'impegno verso le sedi a Venezia e consolidare l'identità di un polo culturale sempre più rilevante e integrato a livello internazionale». Per il secondo è la «conferma di un felice rapporto di collaborazione che dura da più di quindici e che nel tempo ha prodotto importanti ricadute positive sulla città». A Racine il compito di dare qualche numero di questi quindici anni a Venezia: 27 mostre, 3 milioni di visitatori, con 40 giorni di gratuità all'anno per i residenti della Città Metropolitana, 170 milioni di euro investiti. Ora questo ulteriore passo. In settimana la discussione e il voto del Consiglio comunale.

Roberta Brunetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

