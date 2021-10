Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RESTAUROVENEZIA Dopo un quarto di secolo circa, tornano le impalcature sulle facciate principali di palazzo Ducale. Allora fu coperta l'intera superficie e ci furono coperture artistiche che facevano vedere in spaccato anche parte dell'interno dell'edificio. Questa volta, però, sembra che non sarà necessario, perché saranno utilizzati ponteggi leggeri e telescopici che non nasconderanno necessariamente la visione del palazzo e...