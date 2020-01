Palandri torna nel suo passato «Così riscrivo i miei romanzi»

IL LIBRO

I personaggi noti ai lettori dello scrittore veneziano Enrico Palandri ci sono tutti, dal carismatico professore Herbert Markus ai fratelli Luca e Marta, figli del tenore Walter Ferraro; alla popolana Nina, a cui sarà riservato il delicato finale, oltre al giornalista Marco Ivancich e alle complesse figure femminili di Angela, Pauline e Zdena. Impossibile elencarli tutti, come pure collocarli in modo univoco tra le caratterizzanti ambientazioni di Venezia e Londra, Bologna, Roma, le altitudini montane, Praga. Le condizioni atmosferiche, romanzo pubblicato per i tipi di Bompiani (pagine 790, euro 24), fonde sei precedenti romanzi in un'operazione editoriale inattesa, che attraversa quarant'anni di storia d'Italia e non solo. Per l'autore una sicura aggiunta nelle storie della letteratura italiana, già elogianti il celebre esordio Boccalone, di un secondo titolo dall'indubbia unicità: la riscrittura e fusione di un percorso che da Le pietre e il sale del 1986 si conclude con I fratelli minori del 2010: passando per La via del ritorno (1990), Le colpevoli ambiguità di Herbert Markus (1997), Angela prende il volo (2000), e L'altra sera (2003).

LA RISCRITTURA

«Ho preso la decisione di riscrivere questi romanzi e riproporli assieme nel 2010; ero tornato a vivere a Venezia e si era concluso un ciclo di quanto da me scritto a Londra, dove avevo vissuto dal 1980 al 2003», chiarisce Palandri. La scelta di pubblicare Le condizioni atmosferiche si concretizza principalmente dopo una riflessione: «Innanzi tutto era tramontata l'attualità su cui i primi romanzi erano innestati - prosegue - non esisteva più l'Italia di cui avevo parlato, gli anni che avevano dato grandi spinte rinnovatrici e che si erano conclusi tragicamente, tra gli echi della guerra partigiana e le manovre terroristiche della guerra fredda». All'orizzonte infatti la più ampia dimensione europea di cui la capitale britannica è sempre stata un riconosciuto emblema, a partire da un realizzato multiculturalismo e dall'universalità linguistica: «La vita a Londra, dove ero andato per fare lo scrittore, aveva trasformato il mio modo di essere al mondo, abitare un paese straniero, separare la lingua di ogni giorno da quella in cui si scrive per scremarla dagli elementi corrivi e lavorarla, accordarla come uno strumento musicale, aveva anche separato il mio sentire personale dalle vicende della politica».

DAGLI ANNI SESSANTA

In Palandri, fin da Boccalone uscito sul finire degli anni Settanta e al tempo fondamentale spartiacque - grazie al suo successo - di un ritorno alla narrativa dopo il predominio della saggistica, convivono nei personaggi, assai più che in altri scrittori, vita e politica: ciascun protagonista ne è suo malgrado intriso, e si alternano tappe irrinunciabili quali il movimento studentesco del Settantasette, la stagione del terrorismo con le sue ambiguità e coinvolgimenti, il crollo del Muro di Berlino, o i fenomeni delle migrazioni e ciò che comportano (istruttive molte pagine ambientate a Londra). L'aspetto letterario si impone però su tutto: da sempre la scrittura di Palandri si configura per una prosa evocativa ricca di poesia (e non a caso un recente saggio dell'autore celebra L'Infinito leopardiano), nell'ottica di una piena contemporaneità: «Ho qui semplificato molto le scelte stilistiche - conclude Palandri - che spesso dialogavano con una scena letteraria che, come quella politica, diviene semplicemente incomprensibile man mano che gli anni passano». Le condizioni atmosferiche si può leggere in chiave di classico ciclo, romanzo di formazione, con primi amori, voglia giovanile di aprirsi al mondo, impossibilità di una condotta coerente da adulti.

Riccardo Petito

© RIPRODUZIONE RISERVATA