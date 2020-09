GIUDECCA

Ci vorrà ancora qualche giorno di pazienza per rivedere il duplice pontile della Palanca di nuovo operativo. Da ieri, e fino a lunedì o martedì, l'imbarcadero di destra, quello che collega con le Zattere, è inagibile. Stando al alcune verifiche effettuate dall'azienda, si sono registrati problemi ai pali. Ieri mattina era possibile un gruppo di tecnici ha analizzato anche lo stato dell'altro pontile, ma pare che al momento non sia necessario effettuare lavori anche su quello. Da Actv fanno sapere che l'intervento di rifacimento è programmato per l'inizio della prossima settimana. Un'opera di manutenzione non calendarizzata che il pontile della Giudecca attendeva da tempo, dato che l'ultimo intervento risale al 2014. Ancora non è chiaro se quando la piena operatività riprenderà perché la durata dei lavori dipenderà dalla situazione del canale della Giudecca, che non garantisce un agevole impegno nei lavori. Questo potrà inficiare l'efficienza delle tempistiche necessarie a provvedere alla sostituzione- Per ora il traffico è stato spostato sul pontile di sinistra, creando qualche minuto di attesa a chi deve salire in vaporetto. Ai tempi del covid è quindi quantomai opportuno che le persone che devono prendere un mezzo evitino di assembrarsi, approfittando della piazzola esterna

