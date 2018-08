Paillettes dalla mattina alla sera: così spunta la luce nell'armadio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DETTAGLIOÈ possibile cambiare il mondo? Secondo Lady Gaga sì, ma il lavoro richiede tempo e a colpi di paillettes. A lei è stata attribuita, del resto, la celebre frase: «Voglio cambiare il mondo, una paillette alla volta».Ora non è dato sapere se Lady Germanotta stia riuscendo nel suo intento o se sia ancora concentrata su questa missione, ma di certo, le maison di moda hanno seguito il suo diktat e, mai come in questa estate, si sono lanciate nel cucire e apporre cerchietti luccicanti ovunque lo spazio lo consenta. Del resto, questa...