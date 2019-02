Paga la sosta con la app di Avm ma viene multato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOBILITÀMESTRE Per la app di Avm la sosta a pagamento era regolarmente attivata. Di parere opposto gli ausiliari del traffico che hanno redatto un verbale che parla chiaro: sostava nello stallo 1205 senza pagare il parcheggio. Alla stessa ora e minuto in cui Avm aveva inviato all'automobilista in questione un messaggio altrettanto chiaro: ti confermiamo che è stata correttamente attivata una sosta con Avm Venezia Official App. A sollevare il caso D.M., impiegato mestrino che si è visto comminare una multa per una infrazione che, stando ai...