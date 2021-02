L'INTERVISTA

Ciascun sabato agli amici invia un breve messaggio con una sua «metafora zen», mentre nel cassetto conserva tutti i bigliettini bianchi «con i commenti che i miei allievi mi hanno lasciato alla fine di ogni corso» racconta Franco Fontana, maestro italiano della fotografia. Lui però non vuole essere chiamato maestro, «il giorno in cui ci si siede sulla sedia di maestro è il giorno in cui si trapassa. Voglio rimanere allievo perché la vita è rischio, non è la sicurezza (quella lo è la morte). La vita è andare incontro al nuovo; è voltare pagina perché se così non fosse quella pagina diventerebbe bianca».

Eppure con i suoi 87 anni compiuti a dicembre, Franco Fontana è uno degli autori che più ha influenzato la storia della fotografia italiana. Un vero Maestro ospite dei 20 minuti con il CRAF la rubrica di interviste realizzata dal Centro di Archiviazione e Ricerca Fotografia di Spilimbergo (Pordenone). L'intervista a Fontana, a cura di Alvise Rampini (direttore del Craf) e di Marco Rossitti (docente dell'Università degli Studi di Udine), è fruibile da ieri sui canali social del Craf, occasione per comprendere lo spirito eretico di Fontana. «La fotografia è un pretesto. È il fotografo a essere la fotografia, è il fotografo a dissolversi nella foto - spiega - Il punto centrale è l'identità. L'identità è il significare ciò che si esprime, il pensiero. Io sono noto per i paesaggi, li definiscono i paesaggi di Fontana. Eppure quei paesaggi sono sempre esistiti, ma li ho espressi in un un modo in cui non era accaduto prima».

L'identità è dunque la scrittura?

«Quando mi si dice di fotografare una bottiglia, quella bottiglia poi non è più tale. Sono io fotografo che divento la bottiglia. Cerco di identificarmi nelle cose per poterne parlare. La tensione è di interpretare sempre, alla ricerca di una verità che è la mia verità, chiaro. Il pensiero non è quello che vedi, la fotografia non ritrae quello che vedi, pensiero e fotografia sono quello che si esprime».

Lei è noto per l'uso colore, eretico all'estetica del bianco e nero..

«Il colore è la vita, è creativo, è come dice Klee il luogo dove l'universo e la mente si incontrano. Ma il colore non è sinonimo di creazione arbitraria. Il colore è sofferenza, è sensazione fisiologica, psicologica, mezzo di conoscenza, perciò è fondamentale nella fotografia. Non è la pellicola che ti fa vedere il colore, è quel rosso che inquadri che diventa soggetto. Il colore non devi inventarlo, esiste, quello che puoi fare è significarlo. Nei corsi che tengo cerco di spingere a fotografare ciò che non vedono, a provare il contrario di quanto sono abituati a fare. E cos'è il contrario, se non una verità che non chiede consensi».

Quando ha iniziato a fotografare?

«A quarant'anni, anche se il primo seme risale a quando ero ventenne militare negli anni '54-'56 e vidi la macchina fotografica di un amico. Poi a quarant'anni dopo il divorzio sposai la mia attuale moglie. Lasciai il lavoro (avevo uno showroom di mobili di arredamento) e la mia buona posizione. È vero che la vita inizia a quarant'anni; io ero pieno di energie, e tuttora, anzi ritengo che a settant'anni ci siano molte più energie creative che a 40. Credo di non aver perso il miracolo dell'infanzia, ovvero la curiosità e il rischio che consentono di diventare adulti e non vecchi».

Circa 400 mostre e 70 libri, oltre che fotografo d'arte lei ha lavorato anche per riviste patinate..

«E per la moda. Come detto, bisogna sempre rischiare e cercare di cambiare. Sarebbe stato troppo semplice continuare le fontanate, i paesaggi alla Fontana. Ma se non c'è rischio, non c'è il gusto e la soddisfazione dell'impresa, della perdita così come della vittoria».

Quali progetti per il futuro?

«Per il futuro, spero di poter riprendere con le lezioni, ho mantenuto un corso dopo Pasqua, vaccini permettendo. E poi ci sarebbe una proposta di Italo Zannier che da due anni insiste nel fare insieme un progetto dedicato alla Quinta Strada di New York. Vedremo, per un bel po' sicuramente non ci potremo spostare».

Valentina Silvestrini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA