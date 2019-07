Padova vede la Luna tra aperitivi e musica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNIVERSARIODalla fase di lancio a quella di navigazione verso la luna. Dall'entrata nell'orbita lunare all'allunaggio vero e proprio. Attraverso questi quattro momenti simbolici si dipaneranno gli eventi principali organizzati in occasione dei festeggiamenti dedicati a quel luglio del 69 che cambiò per sempre la storia dell'uomo e dell'esplorazione spaziale. Un'occasione, la Rassegna destinazione lune, che l'Osservatorio Astronomico di Padova ha colto per condividere con i cittadini cinquant'anni tutti da celebrare, tra aspirazioni e sfide...