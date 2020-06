LA STORIA

Tutti conosciamo e abbiamo usato la frase restare in braghe di tela. Ma forse sono meno quelli che ne conoscono l'origine, quale sia la matrice che ha dato origine ad un termine così comprensibile e facile, uguale a restare in mutande, senza nient'altro cioè.

Può stupire, ma non più di tanto, se il motore di questo modo di dire sia riferibile a sant'Antonio e la prova documentale si può vedere facilmente nella sua Padova, salendo nel palazzo della Ragione e osservando la pietra del Vituperio.

Sono passati esattamente 760 anni da quando questa pietra è diventata simbolo di uno stato deplorevole, di estremo disagio. Ma a quel tempo in molti hanno avuto salva la vita proprio ad una pietra di marmo nero a forma di calice rovesciato, con un'iscrizione latina, conservata nella sala pensile medievale più ampia d'Europa; usata a lungo come tribunale

LA RICORRENZA

Questa storia, fatta di leggi durissime, soldi non restituiti ma anche di pietas cristiana in questi giorni diventa ancora più affascinante. Per più motivi: perché Padova palpita, anche se sottovoce ora, per la tredicina del Santo (preghiere e riti nei tredici giorni che precedono quello della morte del santo portoghese avvenuta il 13 giugno del 1231) e perché la città ha deciso di far entrare gratis tutti (residenti, cittadini e turisti tutto il mese di giugno) nei tre musei più importanti, Eremitani, Zukermann e il Palazzo della Ragione, che i residenti chiamano familiarmente il Salone. Padova è forse l'unica città veneta che apre i luoghi pubblici a tutti: più che pubblicità una vera e propria complicità spirituale e culturale che pochi avranno il coraggio di replicare perché così Padova si dimostra luogo che è forza e propulsione di tutta la regione. E che ha l'imprimatur su quelle braghe di tela che risalgono al Medioevo frequentato fino al 1231 da Antonio da Padova. Quando i debitori insolventi (che non volessero o non potessero) erano condannati all'ergastolo, secondo il codice vigente Statuta. La supplica di Antonio da Padova, pochi mesi prima della morte, ebbe successo perché dal 15 marzo del 1231 nessun debitore venne più incarcerato.

I CAPITOLI

Non se la passavano meglio gli autori di altri reati: quegli che porterà semenza di lino fuori del padovano paghi lire 25. Se non può pagarle entro un mese dalla condanna, gli sia tagliato un piede. Chiunque pensatamente avrà fatto percuotere un altro, sia dannato in lire 500 e più a giudizio del Podestà e della maggior parte degli Anziani (). Il Podestà per iscoprire i rei possa far torturare tanto i sospetti che i testimoni. I ladri siano sospesi alle forche, i bestemmiatori multati dalle 10 alle 25 lire, o frustati intorno al Palazzo; gli sfregiatori delle immagini o statue dei Santi, puniti col taglio della mano o della multa di lire 50.

La lista è lunga ma conduce quasi sempre a taglio di piedi, mani, narici strappate, roghi o condanne all'impiccagione o ergastolo. Anche chi stuprava una vergine e poi se la sposava finiva ucciso, assieme ai correi. Per finire le Statuta pensavano di punire anche le donne che allattavano o filavano in pubblico: pena di 20 lire; salva invece la donna che percosse, scapigliò, ferì, anche con effusione di sangue, altra donna od uomo. Incredibile, quasi.

L'ARRIVO DI ANTONIO

Qui interviene Antonio, non ancora santo ma chiamato in fretta nelle carte che lo citano post mortem come beato. Che consiglia pene meno dure per gli insolventi. Un messaggio che viene recepito in codici che diventano poi statuti: la vita cambia per gli insolventi che non pagano i debiti. Dalla predica di Antonio e per decenni si ignorano come siano andate le cose ma attorno al 1260 venne stabilito che quando un debitore volesse cedere i suoi beni doveva deporre le sue vesti, i calzari, la fasci (infula) e il cappello assieme alla camicia e alle brache (serrabula). Tutto questo doveva avvenire nella sala del Palazzo della Ragione, - allora diviso in tre parti, una fungeva da chiesa e le altre da tribunali e sala riunioni.- presenti almeno cento persone. E il debitore doveva porre le natiche sopra una pietra quadrata alta almeno tre piedi dicendo tre volte di seguito cedo bonis (rinuncio ai miei beni): la pietra del palazzo della Ragione riporta sul tratto laterale superiore la scritta Lapis Vituperii et Cess bonr.

LE PENE

A Padova, dove la pietra è anche capolavoro della memoria scultorea, il malcapitato era allontanato dalla città e non sarebbe potuto più ritornarci se non accordandosi con i creditori. Fosse tornato irregolarmente sarebbe stato svestito, salvo camicia e brache, rimesso sula pietra e bagnato con tre secchiate d'acqua. Rito durato fino al 1600. Una condanna non esclusiva di Padova: nel medioevo questo rito si chiamava acculattata e spesso i debitori erano spogliati nudi in tribunale o nella pubblica piazza mentre venivano sbattuti con forza tre volte sulla pietra detta del vituperio.

Ci sono testimonianze in Sicilia, in Francia, e pietre facilmente riconoscibili dell'epoca si trovano tra le altre a Pescocostanzo, Abruzzo, mentre nella vicina Tagliacozzo, fino al 1825 esisteva una pietra pilozzo a forma di sedile con un foro al centro; altre testimonianze anche a Pacentro, Aquila e Castilenti, Teramo, mentre a Modena è di fatto un'enorme panchina di marmo rosso di Verona chiamata «Preda Ringadora».

A RAMENGO

Andare a ramengo, frase nota come le braghe di tela deriva invece dal fatto che in tempi medievali venivano confinati nel comune di Aramengo (Piemonte) i debitori insolventi. Partendo dalla pietra dell'economia e della legge, e lasciandosi folgorare dalle centinaia di affreschi del palazzo della Ragione, il viaggio padovano può proseguire, sempre gratis, nel vicino museo degli Eremitani con un percorso nella preistoria e storia dei veneti fino al mondo romano con commoventi iscrizioni nelle lapidi funerari, e strepitosi reperti e pezzi che arrivano dalle culture più lontane (Mesopotamia, Medio Oriente, Egitto). Senza dimenticare palazzo Zuckermann: basta attraversare Corso Garibaldi, 200 metri di fronte, per trovare uno dei luoghi capolavoro delle arti applicate del nostro paese. Tra le preziose curiosità dalle arti medievali ai capolavori dell'ottocento - oggetti appartenuti a Massimiliano d'Asburgo Lorena, sfortunato governate del Messico (dopo il governo del Lombardo-Veneto) e regalati ad Enrico Zukermann: un tesoro nascosto che l'offerta dei musei aperti gratuitamente fa riscoprire.

Adriano Favaro

