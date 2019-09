Padova sceglie la fotografia Cinque settimane di eventi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FESTIVALDal dagherottipo all'ipervisione in un percorso costruito da oltre seicento immagini di grandi maestri e giovani emergenti. Non una carrellata storica, bensì un'indagine sul ruolo sociale e politico della fotografia articolata sul tema Dialoghi e conflitti. Due termini utilizzati in un'accezione dicotomica e lata, fatta di cronaca e di contestazioni, di centro e di periferie, di mondo globale e di individualismi. È la prima edizione del Festival internazionale di fotografia Photo Open Up, con il quale Padova ritorna nel circuito...