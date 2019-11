Padova, ode a Hemingway insieme al Teatro dei Pazzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PROSADomani alle 21 al Barco Teatro di Padova in via Orto Botanico si chiude il tour 2019 che il Teatro dei Pazzi ha allestito in occasione dei 120 anni dalla nascita di Ernest Hemingway (1899 - 2019). La performance letterario - musicale messa in scena nello stile del Teatro Canzone di Giovanni Giusto, ha toccato in 12 appuntamenti i luoghi che più hanno segnato il passaggio di Hemingway nel Veneto e non a caso il progetto è stato sostenuto dalla Regione Veneto, proprio per l'opera di valorizzazione dei siti tanto cari allo scrittore. Il...