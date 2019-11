Padova, laurea honoris causa per la rockstar Patti Smith

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RICONOSCIMENTOLa sacerdotessa del rock, 72 anni e non sentirli, s'appresta a diventare dottore (e neanche per la prima volta). Torna dunque sui luoghi del delitto, confermandosi figura di spicco, da additare ai giovani come voce libera, interprete sperimentatrice e carismatica. Indimenticabile la sua Because the night, con quella voce passionale e inebriata. Ora Padova ha apparecchiato una laurea honoris causa per la ragazza che negli anni Settanta si trasferì con in tasca cinque dollari, uno spray e una copia rubata delle Illuminations...