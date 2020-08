L'EVENTO

Un reporter invisibile, impalpabile come un fiocco di neve. Che sul set si muove quasi impercettibilmente, per non disturbare. Ma la leggerezza con cui si sposta per immortalare momenti che non si ripeteranno più gli consente ugualmente di ottenere l'effetto desiderato: ricostruire, con la suggestione che danno le immagini in bianco e nero, e con grande sensibilità, allestimenti e passaggi della pellicola, di cui diversamente non sarebbe rimasta traccia. Sessanta di questi scatti, realizzati dal veneziano Claudio Mainardi durante le riprese del film On my Shoulders - Sulle mie spalle, dedicato a San Leopoldo Mandic e realizzato dal regista padovano Antonio Belluco, da ieri, e fino all'8 ottobre, saranno in mostra nella Sala dello Studio Teologico della Basilica di Sant'Antonio a Padova. La rassegna racconta le tappe di quel fraticello nato nel Montenegro e divenuto poi il confessore per antonomasia, con clic sulla guerra, sulla vita quotidiana, con momenti di gioia e di disperazione, evidenziati nei volti dai giochi di luce e ombra, che alla fine risultano emblematici, ma efficaci, per ricostruire l'esistenza del celebre cappuccino, la cui cella, nel convento a lui dedicato, è visitata ogni anno da migliaia e migliaia di pellegrini che arrivano da tutto il mondo. Tra gli attori protagonisti del film, in uscita il 16 settembre, c'è anche Taryn Power, figlia di Tyrone e sorella di Romina, morta di recente. L'esposizione, curata da Luisa Bondoni e realizzata da Vittorio Brondin, è stata accolta dalla Veneranda Arca del Santo che l'ha patrocinata insieme alla Fondazione Cariparo.

LA GENESI

Ed è lo stesso Belluco a spiegare come è nata l'idea di affidare a una serie di fotografie la narrazione di questa nuova esperienza con la macchina da presa. «Conosco e stimo Claudio Mainardi ha osservato il regista - e quindi, prima di iniziare le riprese, gli ho parlato del film che sarei andato a girare di lì a poco. Si tratta di attimi unici e indimenticabili vissuti da noi, ma che vale la pena vengano regalati a tutti. Il film doveva uscire ad aprile, ma il Covid l'aveva bloccato. Ora riprendiamo il percorso, partendo dalla immagini che illustrano quanto è avvenuto in scena». Frate Flaviano Gusella, rettore del Santuario di San Leopoldo, dice: «Belluco ha scelto come titolo della sua opera cinematografica una frase che padre Leopoldo ripeteva spesso ai penitenti: Butti tutto sulle mie spalle».

LE NARRAZIONI

L'effetto prodotto è sintetizzato dalla curatrice Luisa Bondoni. «Sono fotografie - spiega - che raccontano l'intera storia di una pellicola, dalla sua nascita al suo sviluppo nel tempo, fino a tradursi in opera unica ed indipendente. Mainardi persegue uno stile personale carico di emozioni e di eleganza: il suo bianco e nero evoca alcune pellicole neorealiste italiane, con i ritratti intensi e veri. E le inquadrature perfette rappresentano già delle piccole storie. In questo modo l'autore ci permette di scoprire i retroscena della creazione artistica, il lavoro di squadra e la direzione del regista, oltre che di soffermarci su alcuni dettagli degli allestimenti e sulle ricostruzioni dell'epoca». Infine, Giovanna Baldissin Molli, presidente della Veneranda Arca, annota: «Gli scatti ripercorrono la storia di padre Leopoldo, al quale era molto cara la Basilica di Sant'Antonio, nei cui spazi, chiostro compreso, sono state filmate diverse scene».

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA