Si farà. E sarà di altissimo livello. Perché, anche se il budget risulterà ridotto in quanto i visitatori saranno un terzo rispetto a quelli preventivati nei mesi pre-Covid, alla fine, grazie a un grande atto di coraggio dell'organizzatore, numeri, qualità e suggestione del progetto originario rimarranno invariati. Marco Goldin, re delle esposizioni con numeri da capogiro, infatti, non si è fatto condizionare dalle norme anti contagio che impongono accessi contingentati e quindi il 10 ottobre inaugurerà al Centro San Gaetano di Padova la mostra Van Gogh - I colori della vita che rimarrà aperta fino all'11 aprile 2021. Una rassegna di livello internazionale, attesissima, che ha rischiato di saltare per le limitazioni anti-contagio che resteranno in vigore pure nei prossimi mesi. E ieri a confermare ufficialmente che la rassegna dedicata allo straordinario pittore olandese si farà è stata una delibera approvata dalla giunta patavina, che sancisce l'accordo tra la società Linea d'ombra, che fa capo allo stesso Goldin, e l'amministrazione guidata da Sergio Giordani, in base al quale il polo culturale di via Altinate, in cambio di un affitto di 6 mila euro, viene messo a disposizione per l'allestimento, che però dovrà rispettare una serie di prescrizioni: per esempio, per evitare i contatti verranno organizzati percorsi di entrata e di uscita diversificati per i visitatori, i quali potranno accedere solo a piccoli gruppi.

Un'anteprima con i dettagli dell'esposizione si potrà assaporare domani sulla pagina Facebook di Linea d'ombra, quando in diretta Goldin presenterà la rassegna e illustrerà, con l'ausilio di oltre 60 immagini, la grande qualità delle opere che arriveranno a Padova.

«La delibera - sottolinea quest'ultimo - di fatto autorizza i dirigenti del Settore Cultura del Comune di Padova a firmare il contratto con Linea d'ombra: in pratica è l'ultimo passo dell'iter che precede l'allestimento. La mostra sarà di qualità superba, nonostante le difficoltà che impone la situazione attuale e i visitatori potranno ammirare un numero elevato di opere. Certo, questi ultimi saranno due terzi in meno rispetto a quelli preventivati prima della pandemia, e questa riduzione indubbiamente ha ricadute sul bilancio, ma credo di essere riuscito a fare un miracolo, mantenendo invariato l'elevato livello della rassegna, pur riducendo i costi, laddove è stato possibile, perchè tante spese sono obbligatorie». L'impresa di portare Van Gogh a Padova si sta concretizzando grazie alla collaborazione di tante persone e al mio coraggio, perchè c'è comunque una cifra importante da sborsare in una situazione difficile come quella attuale. Fondamentale, comunque, per me resta il fatto che la qualità dell'esposizione sarà altissima. E nella diretta facebook di domani tutti potranno vedere di cosa sto parlando».

Il sindaco Giordani ieri, al termine della seduta di giunta, ha voluto esprimere la sua soddisfazione. «Padova - ha osservato - sta scommettendo sulla ripresa con coraggio e determinazione. Dopo i mesi drammatici del Covid confermare una grande mostra internazionale ha un elevato valore simbolico, oltre che culturale. Ci siamo solo temporaneamente fermati dove eravamo rimasti e ora non solo ripartiamo, ma rilanciamo, perché c'è bisogno di ottimismo, arte e bellezza per rinascere più forti di prima». «Abbiamo lavorato affinché i padovani abbiano durante l'estate proposte culturali interessanti, ma ora guardiamo oltre e puntiamo a un autunno di livello internazionale per ricollocare Padova fra le grandi città di arte e turismo. Un plauso va a Marco Goldin che accetta una scommessa non facile, dimostrando enorme passione e amore per la sua missione imprenditoriale e per l'arte».

Convinto sostenitore delle grandi mostre, che considera volano imprescindibile per l'economia, è Andrea Colasio, assessore alla Cultura. «Non ho dubbi - ha annotato - che si tratterà di un'esposizione memorabile. Era un impegno che avevano preso con la città predisponendo il programma culturale del nostro mandato e ora manteniamo la promessa. Goldin, d'altro canto, sicuramente è una sicurezza su due ambiti: il rigore scientifico e la capacità di avvicinare il grande pubblico. E' uno straordinario democratizzatore culturale e a vedere Van Gogh al San Gaetano, quindi, non ci sarà una piccola platea di specialisti, ma tanto pubblico, comprese tante persone che normalmente non frequentano mostre e musei. Sarà una narrazione che creerà emozione, un percorso originale dalla grande capacità evocativa. Contiamo sull'arrivo di 120mila visitatori, ad ammirare le opere provenienti dai musei olandesi, tra cui alcuni grandi capolavori assoluti».

