Padova, Gran Circo Ruzante con Pennacchi

LO SPETTACOLORuzante Anno 1524. La Loggia di ispirazione vitruviana oggi conosciuta come Odeo Cornaro viene fatta costruire da Alvise Cornaro, prima struttura teatrale permanente in Italia, soprattutto per ospitare gli spettacoli di Ruzante, suo dipendente e amico. Oggi Angelo Beolco detto Ruzante torna protagonista in quello spazio con Gran Circo Ruzante, una coproduzione Teatro Boxer e Pantakin da Venezia in cartellone agli OdeoDays di Padova domani e mercoledì 4 luglio (info tel. 346.2279789 339.7309922 - www.odeodays.com).«Sono un...